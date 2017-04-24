Yüksek tansiyon
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon beklentileri karşılayamazken, taraftarlar F.Bahçe zaferi için tribüne koştu. Maç sonu ise üzüntü vardı.
F.Bahçe karşısında alınan yenilgi G.Saray taraftarını şok ederken, sarı-kırmızılı takım tribünde bu sezon en büyük desteklerinden birini gördü. Taraftarlar tatsız ve kötü giden sezona rağmen tribünleri büyük ölçüde doldurdu. G.Saray taraftarı gergin ama takımına karşı sevgi doluydu. 90 dakika müthiş bir tezahürat ve baskı vardı. BU sezon Trabzonspor maçını 43 bin 71, Beşiktaş maçını 38 bin 373 kişiye oynayan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ise 36 bin 639 taraftarı tribüne çekti. Ancak Galatasaray taraftarı ilgisine ve desteğine rağmen sevinemedi.
İSTİFA BASKISI SÜRÜYOR
Uzatma anlarında gelen gol Arena'da tribünleri tek kelimeyle hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılılar stadı üzgün terk ederken hedefte yine yönetim vardı. Galatasaray yönetimi dün akşam bir kez daha istifa çağrılarına hedef oldu.
TARAFTAR TRİBÜNE KOŞTU
Galatasaraylı taraftarları, F.Bahçe derbisinde tribünleri büyük oranda doldurdu. Sarı-kırmızılılar, maçı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.
BİRİZ BİRLİKTEYİZ!
G.Saraylı futbolcular, forma sponsoru olan gayrimenkul firması NEF'in çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla başlattığı kampanya çerçevesinde derbi maça, üzerinde "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formayla çıktı.
TRİBÜNDE ÖZEL KONUKLAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu G.Saray-F.Bahçe derbisine taşındı, derbiyi en güzel resmeden üç çocuk maçın coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocuklar, çizdikleri resimlerle "Renkler bizi ayıramaz" mesajı verdi..
TRT'nin en sevilen dizilerinde Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncuları; Engin Altan Düzyatan, Cem Uçan ve Cengiz Coşkun F.Bahçe derbisi öncesi Başkan Dursun Özbek'in davetlisi olarak Türk Telekom Arena'da yerlerini aldılar. Üç oyuncu, Özbek ile sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.
G.SARAY TARAFTARI TAKIMI ÇAĞIRDI, GALİBİYET İSTEDİ
Karşılaşmaya ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, stadı büyük oranda doldurdu. Maç öncesi futbolculardan galibiyet sözü istendi. En çok ilgiyi Sabri Sarıoğlu, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski gördü. Oyunculara tek tek yumruk şov yaptırıldı.
23 NİSAN VE MİRAÇ KANDİLİ UNUTULMADI
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı zorlu derbi öncesinde Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Arena'yı pankartlarla donattı. Taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'ni de unutmadı. Sarı-kırmızılılar, 23 Nisan ve Miraç Kandilini açtıkları pankartlarla kutladı.
F.BAHÇE TARAFTARI ARENA'DA
F.Bahçe taraftarının da Arena'ya gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Öğlen saatlerinde Kadıköy'de Ülker Stadı'nın önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün ayarladığı 30'un üzerinde belediye otobüsüyle Türk Telekom Arena'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen yolculuk sırasında Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerini taşıyan otobüslere zarar verdi. Birçok otobüsün camını kırdı.
BİR TARAFTAR GÖZALTINDA
Türk Telekom Arena'ya gelen 2 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, maçtan 2.5 saat önce kendileri için ayrılan tribünlerde yerini aldı. Meşale yakan bir taraftar gözaltına alındı.
İSTİFA BASKISI SÜRÜYOR
Uzatma anlarında gelen gol Arena'da tribünleri tek kelimeyle hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılılar stadı üzgün terk ederken hedefte yine yönetim vardı. Galatasaray yönetimi dün akşam bir kez daha istifa çağrılarına hedef oldu.
TARAFTAR TRİBÜNE KOŞTU
Galatasaraylı taraftarları, F.Bahçe derbisinde tribünleri büyük oranda doldurdu. Sarı-kırmızılılar, maçı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.
BİRİZ BİRLİKTEYİZ!
G.Saraylı futbolcular, forma sponsoru olan gayrimenkul firması NEF'in çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla başlattığı kampanya çerçevesinde derbi maça, üzerinde "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formayla çıktı.
TRİBÜNDE ÖZEL KONUKLAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu G.Saray-F.Bahçe derbisine taşındı, derbiyi en güzel resmeden üç çocuk maçın coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocuklar, çizdikleri resimlerle "Renkler bizi ayıramaz" mesajı verdi..
TRT'nin en sevilen dizilerinde Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncuları; Engin Altan Düzyatan, Cem Uçan ve Cengiz Coşkun F.Bahçe derbisi öncesi Başkan Dursun Özbek'in davetlisi olarak Türk Telekom Arena'da yerlerini aldılar. Üç oyuncu, Özbek ile sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.
G.SARAY TARAFTARI TAKIMI ÇAĞIRDI, GALİBİYET İSTEDİ
Karşılaşmaya ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, stadı büyük oranda doldurdu. Maç öncesi futbolculardan galibiyet sözü istendi. En çok ilgiyi Sabri Sarıoğlu, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski gördü. Oyunculara tek tek yumruk şov yaptırıldı.
23 NİSAN VE MİRAÇ KANDİLİ UNUTULMADI
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı zorlu derbi öncesinde Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Arena'yı pankartlarla donattı. Taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'ni de unutmadı. Sarı-kırmızılılar, 23 Nisan ve Miraç Kandilini açtıkları pankartlarla kutladı.
F.BAHÇE TARAFTARI ARENA'DA
F.Bahçe taraftarının da Arena'ya gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Öğlen saatlerinde Kadıköy'de Ülker Stadı'nın önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün ayarladığı 30'un üzerinde belediye otobüsüyle Türk Telekom Arena'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen yolculuk sırasında Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerini taşıyan otobüslere zarar verdi. Birçok otobüsün camını kırdı.
BİR TARAFTAR GÖZALTINDA
Türk Telekom Arena'ya gelen 2 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, maçtan 2.5 saat önce kendileri için ayrılan tribünlerde yerini aldı. Meşale yakan bir taraftar gözaltına alındı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Yüksek tansiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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