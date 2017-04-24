Özbek’in yüzü gülmedi!
45 gün hak mahrumiyeti cezası alan G.Saray başkanı, kritik derbide tribünde yerini aldı.
Sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunduğundan dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi ile 2 ay sonra Arena'da maç izledi. Özbek, G.Saray'ın ataklarında çok heyecanlandı. Ancak Fenerbahçe karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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