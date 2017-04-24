 Özbek’in yüzü gülmedi! – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Özbek’in yüzü gülmedi!

    Özbek’in yüzü gülmedi!

    45 gün hak mahrumiyeti cezası alan G.Saray başkanı, kritik derbide tribünde yerini aldı.

    Sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunduğundan dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi ile 2 ay sonra Arena'da maç izledi. Özbek, G.Saray'ın ataklarında çok heyecanlandı. Ancak karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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