Mathieu Valbuena takipte!
Fransız ekibi Lyon'un orta sahadaki maestrosu Mathieu Valbuena, sosyal medyada Galatasaray'ı takibe başladı. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu hamlesi, Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde saf dışı bırakan Lyon'un yıldız oyuncusu Mathie Valbuena, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptı.
Beşiktaş-Lyon eşleşmesinin ardından ismi Türk takımları ile daha çok anılır hale gelen Fransız orta saha oyuncusu, sosyal medyada sarı-kırmızılı ekibi takibe başladı.
Valbuena, kendisine ait instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takip etmeye başladı. Sadece 44 hesabı takip eden Valbuena'nın bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.
MİLLİ TAKIMDAN KOPTU
Fransa Milli Takımı'nda yıllarca forma giyen 32 yaşındaki Valbuena, Karim Benzema'nın da içinde yer aldığı seks skandalı sonrası ulusal takımdan uzaklaştırılmıştı.
Lyon formasıyla bu sezon gayet başarılı bir sezon geçiren deneyimli futbolcu, 37 resmi maça çıktı. Valbuena bu maçlarda 8 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Fransız futbolcu, Beşiktaş'a karşı iki mücadelede de 90'ar dakika sahada kalmıştı.
TARAFTARLA ETKİLEŞİME GEÇTİ
Valbuena'nın, Galatasaray'ın resmi hesabını takibe başlamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Fransız yıldızı takibe aldı. Bazı taraftarlar İngilizce ve Frasızca mesajlar yazarak Valbuena'yı Galatasaray'a davet etti. Fransız oyuncu mesajların bir kısmını beğendi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:37
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adam volkan demirel adam gibi adam
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alanya volkan babacan veemreye neden ceza verilmiyor kameralardan görünüyor volkan babacan vuruyor kamerayı fark edince kaçıyor
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OSMAN GS KAÇ ŞUT ÇEKMİŞ, KAÇ POZİSYONA GİRMİŞ Kİ?
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