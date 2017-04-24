G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike!
Dün gece Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'ye 90+1'de yediği golle 1-0 kaybeden Galatasaray'ı kritik haftalar bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ligi 4. sıra ve üstünde bitiremezse bu sene de Avrupa Kupaları'na gitme hakkını elde edemeyecek.
Süper Lig'de 28. haftada Türk Telekom Arena'da oynanan derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. sarı-acivertliler, 90+1. dakikada Josef de Souza'nın attığı golle deplasmanda 3 puanı alarak Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada ligde yukarı sıraları zorlayan Trabzonspor, zorlu Antalyaspor deplasmanında kazanara, sarı-kırmızılıların puan kaybını fırsata çevirdi. bordo-mavililer, Cimbom ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.
İkinci yarının flaş takımı Trabzonspor, Avrupa Ligi ön elemesine katılma hakkı elde edebilmek kalan maçlarının hepsini kazanarak Galatasaray puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray 4. sıradaki yerini koruyacak ya da Fenerbahçe'nin puan kaybında avantajı değerlendirerek maç kazanacak. Sarı-kırmızılıların sıralama itibariyle puan kaybetme lüksü ortadan kalktı.
UEFA'NIN VERDİĞİ CEZA SONA ERDİ!
Galatasaray, Finansal Fair Play Kuralları'na uymadığı için UEFA tarafından Avrupa Kupaları'ndan men cezası almıştı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmış ancak aldığı ceza nedeniyle bu hakkını kullanamamıştı. Cezasını bu sene kupa 2'ye katılamayarak çeken Aslan'ın önünde hiçbir engel kalmadı ve 4. sıra ve üzerinde bitirmesi durumunda, Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayı garantileyecek.
KALAN MAÇLAR
Galatasaray: Bursaspor (D), Kasımpaşa, Gaziantepspor (D), Osmanlıspor, Alanyaspor (D), Konyaspor.
Trabzonspor: Gençlerbirliği, Kayserispor , Adanaspor (D), Başakşehir, Fenerbahçe (D), Bursaspor.
Fenerbahçe: Rizespor, Beşiktaş (D), Antalyaspor, Gençlerbirliği (D), Trabzonspor, Adanaspor (D).
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:59
- Volkan Demirel'den flaş sözler
Toplam 35
Yorum
adam volkan demirel adam gibi adam
- İki oyuncu kadro dışı bırakıldı!
Toplam 8
Yorum
alanya volkan babacan veemreye neden ceza verilmiyor kameralardan görünüyor volkan babacan vuruyor kamerayı fark edince kaçıyor
- Johnson etkisi
Toplam 15
Yorum
OSMAN GS KAÇ ŞUT ÇEKMİŞ, KAÇ POZİSYONA GİRMİŞ Kİ?
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