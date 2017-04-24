Galatasaray büyük maçlarda dağıldı
Fenerbahçe'ye son dakika golüyle mağlup olan Galatasaray, bu sezon ilk 5 sırada yer alan rakipleriyle oynadığı 8 maçta sadece 1 puan alabildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 3 gol atabilirken kalesinde ise 15 gol gördü.
9 mağlubiyetin 7'si zirve yarışındaki rakiplerine
Jan Olde Riekerink yönetiminde Beşiktaş'tan deplasmanda puan aldıktan sonra Trabzonspor'a sahasında 1-0, Medipol Başakşehir'e taraftarı önünde 2-1 ve Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, Igor Tudor yönetiminde de farklı bir görüntü sergileyemedi. Tudor'un göreve gelmesinin ardından 8 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 galibiyet alabilen Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a iç sahada 1-0, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Tudor'un Galatasaray'ı, Medipol Başakşehir deplasmanında ise 4-0'lık farklı bir mağlubiyetle evine döndü. Bu farklı yenilginin ardından Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, üstün oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve ilk 5 sıra içindeki 4 rakibine de gol atamadan mağlup oldu. Bu sezon Karabükspor'a deplasmanda, Kayserispor'a da sahasında mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 9 yenilginin 7'sini Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı aldı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:20
- Beşiktaş'tan FFP formulü
Toplam 19
Yorum
S.B Gökhan Töre kalsin bence
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 61
Yorum
KÖŞESİNDE SEN AĞLIYORDUN, KUPANIN IŞIĞI BUNU RESME TUFAN AYVALIK : GS KADIKÖYDE ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA ZATEN SİZİ DÜZELTMİŞTİ . NİŞANESİDE 4 . YILDIZ. GS KUPAYI KALDIRIRKEN KADI KÖYÜN BİR KÖŞ
- Arena fatihi Josef de Souza
Toplam 28
Yorum
mehmet önliberolardan kurulu orta sahalı fenerbahce ve dramatik bir futbol, utanc verici bir galibiyet, aziz yıldırım eseriyle gurur duysun
Galatasaray büyük maçlarda dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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