Almanya'da mart ayının golü Podolski'den
Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'nin Almanya Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta attığı gol, Almanya'da mart ayının golü seçildi.
Almanya'nın televizyon kanalı ARD tarafından yapılan açıklamaya göre seyircilerin yüzde 73,61'i, Podolski'nin Almanya-İngiltere maçında attığı golü, mart ayının golü olarak belirledi.
Dortmund'daki Signal Iduna Park Stadı'nda 22 Mart'ta oynanan özel maçta Almanya, Podolski'nin yaklaşık 20 metreden attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti.
Bu maçla milli takıma veda eden Podolski, 130 kez giydiği milli formayla 49 gol kaydetti.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Almanya'da mart ayının golü Podolski'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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