'Adını sen koy!'

Teknik Direktörü, karşılaşma sonrası iyi oynamalarına rağmen kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi. Sonuçtan değil ama futboldan memnun kaldığını belirten sarı- kırmızılı hoca, "Oyuncularımın gösterdiklerigurur duyuyorum. İyi mücadele etmemize rağmen golü bulamadık. Önümüzde daha çok maç var, yeter kikoyalım. Bu ruh bize çok maç kazandıracaktır" ifadelerini kullandı. Mağlubiyet için "Soyunma odasına girdim ve oyuncularımı kutladım. Çok şans yakaladık ama bunlar kazanmaya yetmedi. Şans faktörü ne yazık ki yanımızda değildi.mı demek lazım,mi demek lazım artık, böyle bir yenilgiye kelime bulamıyorsunuz" yorumunu yapan genç çalıştırıcı, derbi yenilgileri için de şöyle konuştu.Evet bazı karşılaşmalarda iyi performans gösteremediğimiz doğru ancak oynadığımız derbilere bakınca kesinlikle