 'Adını sen koy!' – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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HEPSİ
    24 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'Adını sen koy!'

    'Adını sen koy!'

    : Şans mı, Kader mi? böyle bir sonuca kelime bulamıyorsunuz. Sonuçtan değil ama futboldan memnun kaldığını belirten Hırvat teknik adam, “Önümüzde daha çok maç var, yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Bu ruh bize çok maç kazandıracaktır” diye konuştu.

    Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrası iyi oynamalarına rağmen kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi. Sonuçtan değil ama futboldan memnun kaldığını belirten sarı- kırmızılı hoca, "Oyuncularımın gösterdikleri performanstan gurur duyuyorum. İyi mücadele etmemize rağmen golü bulamadık. Önümüzde daha çok maç var, yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Bu ruh bize çok maç kazandıracaktır" ifadelerini kullandı. Mağlubiyet için "Soyunma odasına girdim ve oyuncularımı kutladım. Çok şans yakaladık ama bunlar kazanmaya yetmedi. Şans faktörü ne yazık ki yanımızda değildi. Şans mı demek lazım, kader mi demek lazım artık, böyle bir yenilgiye kelime bulamıyorsunuz" yorumunu yapan genç çalıştırıcı, derbi yenilgileri için de şöyle konuştu. "

    Evet bazı karşılaşmalarda iyi performans gösteremediğimiz doğru ancak oynadığımız derbilere bakınca kesinlikle kaybetmeyi hak etmiyoruz."
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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