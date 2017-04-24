'Adını sen koy!'
Igor Tudor: Şans mı, Kader mi? böyle bir sonuca kelime bulamıyorsunuz. Sonuçtan değil ama futboldan memnun kaldığını belirten Hırvat teknik adam, “Önümüzde daha çok maç var, yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Bu ruh bize çok maç kazandıracaktır” diye konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrası iyi oynamalarına rağmen kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi. Sonuçtan değil ama futboldan memnun kaldığını belirten sarı- kırmızılı hoca, "Oyuncularımın gösterdikleri performanstan gurur duyuyorum. İyi mücadele etmemize rağmen golü bulamadık. Önümüzde daha çok maç var, yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Bu ruh bize çok maç kazandıracaktır" ifadelerini kullandı. Mağlubiyet için "Soyunma odasına girdim ve oyuncularımı kutladım. Çok şans yakaladık ama bunlar kazanmaya yetmedi. Şans faktörü ne yazık ki yanımızda değildi. Şans mı demek lazım, kader mi demek lazım artık, böyle bir yenilgiye kelime bulamıyorsunuz" yorumunu yapan genç çalıştırıcı, derbi yenilgileri için de şöyle konuştu. "
Evet bazı karşılaşmalarda iyi performans gösteremediğimiz doğru ancak oynadığımız derbilere bakınca kesinlikle kaybetmeyi hak etmiyoruz."
Evet bazı karşılaşmalarda iyi performans gösteremediğimiz doğru ancak oynadığımız derbilere bakınca kesinlikle kaybetmeyi hak etmiyoruz."
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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