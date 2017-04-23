Yıldız yağacak!

Bu yıl 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nın kazanılmasının 17. yılını kutlayacak olan Galatasaray büyük bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Gösteri maçında Vieira, Adams, Kanu, Davor Suker, Kewell, Samuel Eto'o, Bobic, Gattuso, Desailly, Taffarel, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Hasan Şaş, Tugay Kerimoğlu gibi efsaneler boy gösterecek. Bu muhteşem organizasyonun geliri Birleşmiş Milletler ile yapılan ortak çalışma sonucu Senegal'deki futbol okulu projesine harcanacak.