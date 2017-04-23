 Yıldız yağacak! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yıldız yağacak!

    Yıldız yağacak!

    Bu yıl 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nın kazanılmasının 17. yılını kutlayacak olan büyük bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

    Gösteri maçında Vieira, Adams, Kanu, Davor Suker, Kewell, Samuel Eto'o, Bobic, Gattuso, Desailly, Taffarel, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Hasan Şaş, Tugay Kerimoğlu gibi efsaneler boy gösterecek. Bu muhteşem organizasyonun geliri Birleşmiş Milletler ile yapılan ortak çalışma sonucu Senegal'deki futbol okulu projesine harcanacak.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız yağacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.