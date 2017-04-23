Poldi’nin son derbisi

Sezon sonu Vissel Kobe'nin yolunu tutacak olan Lukas Podolski, Fenerbahçe maçıyla birlikte son derbisine çıkacak. Alman forvet bu özel günde fileleri havalandırmak istiyor. Devre arası alınan Ahmet Çalık da ilk derbisine çıkacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı yedekti.