 Poldi’nin son derbisi – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Poldi’nin son derbisi

    Poldi’nin son derbisi
    Sezon sonu Vissel Kobe'nin yolunu tutacak olan Lukas Podolski, Fenerbahçe maçıyla birlikte son derbisine çıkacak. Alman forvet bu özel günde fileleri havalandırmak istiyor. Devre arası alınan Ahmet Çalık da ilk derbisine çıkacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı yedekti.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Poldi’nin son derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.