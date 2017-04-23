 Karnesi kötü – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Karnesi kötü

    Karnesi kötü
    Cimbom'da başkanlık koltuğuna oturduğundan beri 9 derbi maçı gördü. Özbek bu karşılaşmalardan sadece 1'ini kazanırken stadı 4 kez yenilgiyle terk etti. Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 1 yenilgi aldı. Tek derbi zaferini kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı gördü.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
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