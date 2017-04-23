İmha timi hazır
Cimbom bugün ‘olmak ya da olmamak’ derbisine çıkıyor... Hırvat hoca da G.Saray’daki geleceği açısından önemli maçta Sneijder, Podolski ve Bruma’yı birlikte oynatacak.
BİTSİN ARTIK BU ÇİLE
Galatasaray bu sezon büyük maçlarda kayıp. Sıralamada kendisinden yukarıda olan Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında hiç galibiyet alamadı. Sadece deplasmanda Beşiktaş ile berabere kalabildi. 5. sıradaki Trabzonspor'a da içeride-dışarıda kaybetti. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarlar ve futbolcular 2014-15 sezonunda Beşiktaş'a karşı alınan derbi galibiyeti sonrası büyük maçlarda zafer elde edemedi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 2014 yılında TT Arena'da almıştı.
TUDOR: SERT OYNAYIN
Igor Tudor, defansn göbeğinde Semih Kaya-Ahmet Çalık ikilisine görev vermeyi planlıyor. Hırvat çalıştırıcı yan toplarda dikkatli olmalarını söylerken rakibe yakın oynamalarını istedi. Tudor "Sürekli temas halinde olmanızı istiyorum. Oyun içi sertliği sonuna kadar zorlayın" talimatını verdi.
F.BAHÇE'YE KARŞI 4-2-3-1
Igor Tudor, F.Bahçe derbisinde Jan Olde Riekerink'in taktiğini kullanacak. 4'lü savunmanın önünde 2 ön libero ile rakibin hücumlarını savuşturmaya çalışacak. Öndeki 4'lü de sık sık yer değiştirerek rakip savunmanın dengesini bozarak gol arayacak.
Savaş ÇORLU
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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