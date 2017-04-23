 İmha timi hazır – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    İmha timi hazır

    İmha timi hazır

    Cimbom bugün ‘olmak ya da olmamak’ derbisine çıkıyor... Hırvat hoca da G.Saray’daki geleceği açısından önemli maçta Sneijder, Podolski ve Bruma’yı birlikte oynatacak.

    Aslan'da gözler sezonu kurtarma maçı olarak görülen Fenerbahçe derbisine çevrildi. Başakşehir bozgunu sonrası koltuğu sallantıda olan İgor Tudor, 4 yiyen kadroda ciddi değişikliklere gidiyor. Hakan Balta, Josue gibi isimlere kement vuracak olan Hırvat çalıştırıcı kariyerleri boyunca önemli derbilerde boy gösteren Wesley Sneijder ve Lukas Podolski gibi isimleri 11'de sahaya sürecek. Cimbom'un hücum hattını kanatlardan Bruma ve sezonun ilk yarısında attığı gollerle dikkat çeken Yasin Öztekin destekleyecek. Tudor özellikle Wesley Sneijder'e şut emri verdi.

    BİTSİN ARTIK BU ÇİLE
    bu sezon büyük maçlarda kayıp. Sıralamada kendisinden yukarıda olan Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında hiç galibiyet alamadı. Sadece deplasmanda Beşiktaş ile berabere kalabildi. 5. sıradaki Trabzonspor'a da içeride-dışarıda kaybetti. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarlar ve futbolcular 2014-15 sezonunda Beşiktaş'a karşı alınan derbi galibiyeti sonrası büyük maçlarda zafer elde edemedi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 2014 yılında TT Arena'da almıştı.

    TUDOR: SERT OYNAYIN
    , defansn göbeğinde Semih Kaya-Ahmet Çalık ikilisine görev vermeyi planlıyor. Hırvat çalıştırıcı yan toplarda dikkatli olmalarını söylerken rakibe yakın oynamalarını istedi. Tudor "Sürekli temas halinde olmanızı istiyorum. Oyun içi sertliği sonuna kadar zorlayın" talimatını verdi.

    F.BAHÇE'YE KARŞI 4-2-3-1
    Igor Tudor, F.Bahçe derbisinde Jan Olde Riekerink'in taktiğini kullanacak. 4'lü savunmanın önünde 2 ön libero ile rakibin hücumlarını savuşturmaya çalışacak. Öndeki 4'lü de sık sık yer değiştirerek rakip savunmanın dengesini bozarak gol arayacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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