G.Saray'a başarılar diledi

Cimbom'un efsane forvetlerinden Didier Drogba, F.Bahçe derbisi öncesi eski takım arkadaşlarını arayarak başarı diledi. Fildişili golcünün "Sizden bu maçta galibiyet bekliyorum" dediği öğrenildi. Arda Turan da mesaj yolladı.