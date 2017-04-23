 G.Saray'a başarılar diledi – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    G.Saray'a başarılar diledi

    G.Saray'a başarılar diledi
    Cimbom'un efsane forvetlerinden Didier Drogba, F.Bahçe derbisi öncesi eski takım arkadaşlarını arayarak başarı diledi. Fildişili golcünün "Sizden bu maçta galibiyet bekliyorum" dediği öğrenildi. Arda Turan da mesaj yolladı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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