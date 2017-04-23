 ''Futbol aklımız eksik'' – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    ''Futbol aklımız eksik''

    ''Futbol aklımız eksik''
    Başkan Dursun Özbek, A Spor'da Mircea Lucescu sorusunu yalanlamamıştı. Özbek "Futbol aklımız eksik" diyerek Rumen hocaya açık kapı bıraktı. Özbek'in sözleri başarıya aç taraftarı heyecanlandırdı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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