 Derbiye scout akını – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Derbiye scout akını

    Derbiye scout akını
    ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşmayı Avrupa'nın ünlü scout ekipleri de gelecek. Atletico Madrid, Werder Bremen ve M. United kulüplerinin scoutları başta olmak üzere birçok önemli ekibin maçı izlemek için bilet talep ettiği ifade edildi. İki takımda da önemli isimler bulunuyor. Ancak ilk etapta bu kulüplerin, gözlerinin Bruma ile Simon Kjaer üzerinde olacağı ifade edildi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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