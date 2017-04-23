Derbide gergin anlar!

Sarı-kırmızılı takımın Alman futbolcusu Podolski, Mehmet Topal'ı eliyle ittirince ikili arasında tartışma çıktı. Podolski ile Mehmet Topal arasında başlayan bu gerilime Van Persie dahil oldu. Ardından Sneijder ile Van Persie de karşı karşıya geldi. İki sıkı dost bir süre tartıştı.

Araya giren hakem Fırat Aydınus gerginliğin büyümesine engel oldu.