Derbide gergin anlar!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinin 12. dakikasında sahada ortam gerildi.
Sarı-kırmızılı takımın Alman futbolcusu Podolski, Mehmet Topal'ı eliyle ittirince ikili arasında tartışma çıktı. Podolski ile Mehmet Topal arasında başlayan bu gerilime Van Persie dahil oldu. Ardından Sneijder ile Van Persie de karşı karşıya geldi. İki sıkı dost bir süre tartıştı.
Araya giren hakem Fırat Aydınus gerginliğin büyümesine engel oldu.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:04
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Toplam 3
Yorum
KraLTR Futbolcuysa futbolculugunu bilecek ne bu sokak eskiyalari gibi saldirmak kavga cikarmak hesap verecekler.
- Başakşehirli futbolculara soruşturma!
Toplam 3
Yorum
KraLTR Yok öyle hesap sorulacak özür dileyip gecistirmekle olmaz ne saniyor bunlar kendilerini.
- Galatasaray - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Toplam 2
Yorum
en iyi sonuç tudor ilk maçı seyretmedi herhalde.lens carole nin hatalarından golü attırdı ve orayı koridor haline getirdi.beraberlik iyidir galibiyet zor
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