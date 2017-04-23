 Derbide gergin anlar! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Derbide gergin anlar!

    Derbide gergin anlar!

    ile arasında oynanan derbi mücadelesinin 12. dakikasında sahada ortam gerildi.

    Sarı-kırmızılı takımın Alman futbolcusu Podolski, Mehmet Topal'ı eliyle ittirince ikili arasında tartışma çıktı. Podolski ile Mehmet Topal arasında başlayan bu gerilime Van Persie dahil oldu. Ardından Sneijder ile Van Persie de karşı karşıya geldi. İki sıkı dost bir süre tartıştı.

    Araya giren hakem Fırat Aydınus gerginliğin büyümesine engel oldu.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:04
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