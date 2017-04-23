Derbi maçın kadrosuna alınmadılar!
Galatasaray'da bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Igor Tudor, Chedjou, Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.
Hırvat teknik adam, sarı kırmızılı ekibin savunmasının önemli isimlerinden Aurelien Chedjou'yu zorlu Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almadı.
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Chedjou, A2 maçının ilk yarısını izleyip, arabasıyla tesislerden ayrıldı.
Tudor ayrıca Luis Cavanda ile Sinan Gümüş'ü de TT Arena'daki zorlu derbinin kadrosuna dahil etmedi.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:53
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Toplam 3
Yorum
ddedde Kovulduysa Almanya dan Gelsin Tazminatını İstanbulda Verelim.
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Toplam 3
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ayhan Adamın maç boyunca yaptığı iki olumlu harekiti görüp maç boyunca yapamadıklarını görmezden gelerek çalışkandı demek nasıl bir futbol mantığı
- 'Milli Takım’a alınmasın'
Toplam 18
Yorum
mehmet1971 böyle adamları ne zaman milli takıma almamaya başlarsak ,işte o zaman gerçekten milli takım oluruz.
Derbi maçın kadrosuna alınmadılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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