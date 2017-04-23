Derbi maçın kadrosuna alınmadılar!

Hırvat teknik adam, sarı kırmızılı ekibin savunmasının önemli isimlerinden Aurelien Chedjou'yu zorlu Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almadı.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Chedjou, A2 maçının ilk yarısını izleyip, arabasıyla tesislerden ayrıldı.

Tudor ayrıca Luis Cavanda ile Sinan Gümüş'ü de TT Arena'daki zorlu derbinin kadrosuna dahil etmedi.