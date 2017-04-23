 Derbi maçın kadrosuna alınmadılar! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Derbi maçın kadrosuna alınmadılar!

    Derbi maçın kadrosuna alınmadılar!

    Galatasaray'da bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Igor Tudor, Chedjou, Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

    Hırvat teknik adam, sarı kırmızılı ekibin savunmasının önemli isimlerinden Aurelien Chedjou'yu zorlu Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almadı.

    Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Chedjou, A2 maçının ilk yarısını izleyip, arabasıyla tesislerden ayrıldı.

    Tudor ayrıca Luis Cavanda ile Sinan Gümüş'ü de TT Arena'daki zorlu derbinin kadrosuna dahil etmedi.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:53
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