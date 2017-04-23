Carole 11’e dönüyor

Aslan'da sol bekte bir süredir Martin Linnes forma giyiyordu. Ancak derbiyle birlikte bu görevi Lionel Carole üstlenecek. Fransız futbolcu da büyük bir hırsla bu mücadeleyi bekliyor. İgor Tudor, Carole'den riskli oynamamasını ve arkasına adam kaçırmamasını istedi.