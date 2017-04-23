 Bir dünya klasiği! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Bir dünya klasiği!

    Bir dünya klasiği!

    ’la dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen dev karşılaşmada nefesleri kesecek bir “üstünlük” mücadelesi verecek.

    TT Arena'da saat 19.00'da başlayacak maç, zirvenin uzağında olan iki takım için de Şampiyonlar Ligi bileti alabilme adına büyük önem taşıyor.

    236 MİLYON EURO'LUK DERBİ
    Transfermarkt verilerine göre ev sahibi 'ın kadro değeri 100 milyon euro. Konuk ise 136 milyon euro'luk değere sahip. Muslera 14 milyon euro'luk değeriyle derbinin en pahalı ismi.

    AYNI DAKİKALARDA BİRİ YİYOR, DİĞERİ ATIYOR
    G.Saray, en fazla golü (14) son 15 dakikalarda bulurken, kalesinde en çok golü (8) 31-45 dakika aralığında gördü. En çok golü (14) 31-45 dakika aralığında atan F.Bahçe, en fazla golü (6) son 15 dakikalarda yedi.

    GALATASARAY ZAFERE HASRET
    Ligde son 7 derbide kazanamayan (4 yenilgi, 3 beraberlik) Aslan, Özbek döneminde 10 derbide 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kanarya ise bu sezon oynadığı 3 derbinin 2'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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