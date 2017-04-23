Bir dünya klasiği!
Galatasaray’la Fenerbahçe dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen dev karşılaşmada nefesleri kesecek bir “üstünlük” mücadelesi verecek.
236 MİLYON EURO'LUK DERBİ
Transfermarkt verilerine göre ev sahibi Galatasaray'ın kadro değeri 100 milyon euro. Konuk Fenerbahçe ise 136 milyon euro'luk değere sahip. Muslera 14 milyon euro'luk değeriyle derbinin en pahalı ismi.
AYNI DAKİKALARDA BİRİ YİYOR, DİĞERİ ATIYOR
G.Saray, en fazla golü (14) son 15 dakikalarda bulurken, kalesinde en çok golü (8) 31-45 dakika aralığında gördü. En çok golü (14) 31-45 dakika aralığında atan F.Bahçe, en fazla golü (6) son 15 dakikalarda yedi.
GALATASARAY ZAFERE HASRET
Ligde son 7 derbide kazanamayan (4 yenilgi, 3 beraberlik) Aslan, Özbek döneminde 10 derbide 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kanarya ise bu sezon oynadığı 3 derbinin 2'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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