 'Balotelli, Tudor ile kavga eder' – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    ', Tudor ile kavga eder'

    'Balotelli, Tudor ile kavga eder'
    Hırvatistan'ın Jutarnji Gazetesi, Cimbom'un gündeminde olduğu belirtilen Mario 'nin transfer edilmesi halinde teknik direktör Igor Tudor ile anlaşmasının zor çok olduğunu yazdı. Gazetede yer alan haberde "Tudor eski takımlarında futbolcularını birkaç defa itti. Bunu Balotelli'ye yaparsa cevabını alır ve kavga ederler" satırlarına yer verildi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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