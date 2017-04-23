 Arena’da rekor günü – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Arena’da rekor günü

    Arena’da rekor günü
    ile arasında oynanacak derbide Türk Telekom Arena'nın bu sezon ilk kez dolu olması bekleniyor. Bu sezon kötü gidişat ile tribünleri dolduramayan sarı-kırmızılılarda derbi maça ilgi son anda yükselirken, 25 bin bilet satıldığı öğrenildi. TT Arena'da oynanacak olan dev derbide stadın tamamen dolması bekleniyor. Derbide ayrıca 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı izleyecek.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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