Arena'da Fener alayı!

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleye Galatasaray hızlı başladı. Topa daha çok hakim olan taraf sarı-kırmızılılardı. Fenerbahçe daha çok oyunu kendi yarı alanında kabul edip, boş alan bırakmamaya çalıştı ve kapılan toplarla kontradan gol aradı.

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

24. dakikada Şener'in yaptığı pas hatası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Yasin ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Volkan'dan dönen top ceza sahası içi sol çaprazında Wesley Sneijder'in önünde kaldı. Wesley Sneijder bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan uzandı ve bu topu kontrol etmeyi başardı.

İlk yarı G.Saray'ın iki pozisyonu dışında orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

İkinci yarıda da sarı-kırmızılı ekibin baskısı sürdü.

GARRY OYUNA GİRDİ, POZİSYONU KAÇIRDI

74. dakikada Wesley Sneijder'in akıl dolu ara pası ile altıpas sağ çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

Yüzde %70'e %30 topla oynayan G.Saray son dakikalarda baskısını dahada artırdı ama golü bulan taraf F.Bahçe oldu.



JOSEF DE SOUZA SAHNEDE!

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Josef De Souza kafa vuruşunu yaptı ve top yerden sekerek sol köşeden filelerle buluştu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadeleyi kazanan ekip 1-0 ile sarı-lacivertliler oldu.

Bu skorun ardından Galatasaray 49 puanla 4. sırada kaldı. F.Bahçe ise 53 puana yükselerek geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılıların elinden aldığı 3. koltuğunu korumayı başardı ve ezeli rakibiyle 1 olan puan farkını 4'e yükseltti.

MAÇTAN NOTLAR

Lens'in ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens, sarı-lacivertli formayla ilk Galatasaray derbisini oynadı.

Sezon başında İngiltere temsilcisi Sunderland'den kiralanan Lens, sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisini sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu maçta ilk 11'de sahaya çıkarak kariyerindeki ilk Galatasaray derbisini yaşamış oldu.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, derbiye iki futbolcusundan yoksun çıktı.

Son haftalarda ilk 11'de forma giyen Van der Wiel ile geçen ay kolu kırıldığı için sezonu kapatan Jose Fernandao, derbide sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

Bu iki ismin yanı sıra Fenerbahçe'de Miroslav Stoch, Oleksandr Karavaiev ve Emmanuel Emenike, teknik direktör Advocaat tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Sneijder ilk 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, son iki maçta yedek soyundurduğu Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Hollandalı futbolcu, ligde son oynadıkları Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Tudor'un, Medipol Başakşehir maçında tercih etmediği Lukas Podolski ile son iki karşılaşmada görev vermediği Carole ve Tolga Ciğerci de derbiye ilk 11'de başladı.

Sabri Sarıoğlu 6 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Igor Tudor'un Galatasaray'ın başındaki ilk maç olan 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonraki 6 karşılaşmada Hırvat teknik adam tarafından tercih edilmedi. Sabri Sarıoğlu söz konusu karşılaşmaların 5'inde yedek kalırken, birinde ise kadroya alınmadı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle 6 maç aradan sonra kendisine ilk 11'de yer bulabildi.

Tudor sistemde değişikliğe gitti

Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta saha içi dizilişinde değişiklik yaptı. Göreve geldiğinden beri genelde takımını 3-5-2 sistemi ile oynatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisinde farklı bir sistemle futbolcularını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım, önceki teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetiminde oynadığı 4-2-3-1 sistemi ile derbiye çıktı. Kaleyi Fernando Muslera'nın koruduğu sarı-kırmızılı takımda savunma hattı Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Carole'den oluştu. Teknik direktör Tudor, ön libaroda Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan'ı görevlendirirken, kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Armindo Bruma forma giydi. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in sahaya çıktığı Galatasaray'da ileri uçta ise Lukas Podolski oynadı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Cenk Gönen, Linnes, Hakan Balta, Nigel de Jong, Rodrigues, Josue ve Eren Derdiyok oturdu.

Ahmet Çalık'ın ilk derbisi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ahmet Çalık, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi maçına çıktı. Devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Ahmet Çalık, ligin 22. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide forma giyememişti. Teknik direktör Igor Tudor da sarı-kırmızılı takımın başında ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev yaptı.



"#BirizBirlikteyiz" kampanyasına destek

Galatasaraylı futbolcular, forma sponsoru olan gayrimenkul firması Nef'in çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla başlattığı kampanya çerçevesinde derbi maça, üzerinde "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formayla çıktı. Nef ve Nef Vakfı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatılan kampanyayla çocukların eğitimine destek olma çağrısı yapıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maça göğüslerinde Nef logosu yerine "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formalar ve pankartla maça çıktı. İlk defa bir futbol takımı, göğsünde ana sponsor logosu yerine bir sosyal sorumluluk kampanyasının sloganını taşıyan formalarla sahada yer aldı. Etkinlik kapsamında Galatasaray'ın maçtaki ilk 11'ini bir çocuk taraftar anons ederken, sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde "Çocuklar için #BirizBirlikteyiz" yazısının olduğu pankartı taşıdı.