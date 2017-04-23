4 isim sınırda

Cimbom'da F.Bahçe derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Josue kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Gereksiz karta karşı uyarıldılar.