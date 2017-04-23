 4 isim sınırda – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    4 isim sınırda

    4 isim sınırda
    Cimbom'da F.Bahçe derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Josue kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Gereksiz karta karşı uyarıldılar.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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