 Wesley atarsa tarihe geçecek – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Wesley atarsa tarihe geçecek

    Wesley atarsa tarihe geçecek

    F.Bahçe derbisi Wesley için ayrı bir önemde.

    2014-15 sezonunda Arena'da oynanan lig maçında sarı-lacivertli ekibe 2 gol atan Hollandalı yıldız, önceki sezon yine aynı stattaki lig maçında ezeli rakibe 1 gol daha atmıştı. yarınki derbide de ağları havalandırırsa G.Saray forması altında lig maçlarında F.Bahçe'ye en çok gol atan yabancı oyuncu olacak. 1959'dan bu yana G.Saray'dan sadece Boşnak Mirsad Sejdic, F.Bahçe'ye ligde 3 gol attı.

    Hagi'den 4 gol!..
    Cimbom'un efsanesi Hagi, Fenerbahçe'ye karşı kariyeri boyunca 4 gol attı. Ancak bu gollerin iki tanesi lig maçlarında, iki tanesi ise TSYD kupası karşılaşmalarında geldi. Bu arada Galatasaray yönetimiyle görüştüğünü söyleyen Hagi, "Eğer Galatasaray gelmemi isterse gelirim. Ancak transferde Avrupa standardı yakalanmalı" dedi.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:26
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