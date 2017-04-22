Wesley atarsa tarihe geçecek
F.Bahçe derbisi Wesley Sneijder için ayrı bir önemde.
2014-15 sezonunda Arena'da oynanan lig maçında sarı-lacivertli ekibe 2 gol atan Hollandalı yıldız, önceki sezon yine aynı stattaki lig maçında ezeli rakibe 1 gol daha atmıştı. Sneijder yarınki derbide de ağları havalandırırsa G.Saray forması altında lig maçlarında F.Bahçe'ye en çok gol atan yabancı oyuncu olacak. 1959'dan bu yana G.Saray'dan sadece Boşnak Mirsad Sejdic, F.Bahçe'ye ligde 3 gol attı.
Hagi'den 4 gol!..
Cimbom'un efsanesi Hagi, Fenerbahçe'ye karşı kariyeri boyunca 4 gol attı. Ancak bu gollerin iki tanesi lig maçlarında, iki tanesi ise TSYD kupası karşılaşmalarında geldi. Bu arada Galatasaray yönetimiyle görüştüğünü söyleyen Hagi, "Eğer Galatasaray gelmemi isterse gelirim. Ancak transferde Avrupa standardı yakalanmalı" dedi.
Hagi'den 4 gol!..
Cimbom'un efsanesi Hagi, Fenerbahçe'ye karşı kariyeri boyunca 4 gol attı. Ancak bu gollerin iki tanesi lig maçlarında, iki tanesi ise TSYD kupası karşılaşmalarında geldi. Bu arada Galatasaray yönetimiyle görüştüğünü söyleyen Hagi, "Eğer Galatasaray gelmemi isterse gelirim. Ancak transferde Avrupa standardı yakalanmalı" dedi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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