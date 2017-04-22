Tudor’un ilk Fenerbahçe derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak.
Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde 30 Kasım 2016'da Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Tudor, mücadeleden 5-0 mağlup ayrılmıştı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:19
- Olympique Lyon maçı Fransa basınında
Toplam 5
Yorum
karakartal adamların orta sahası 23-24 yaşında azmanlardan oluşuyordu 34lük atibamızı 2şer 3er kişi kitleyip pas trafiğini kestiler iş orda bitti zaten
- Dursun Özbek: Zamanlaması yanlış oldu
Toplam 8
Yorum
karakartal ya arkadaş sevilla senelerce üst üste kazandı bi kere ağzını açmadı adamlar. siz 17. yılı kutlicaz diyorsunuz ne saçma şey ya ahahahah:D:D:D
- Biletler elde kaldı
Toplam 16
Yorum
yasar kemal cok iyi oldu elde kaldi, gs tarihinin en kotu futbol kadrosu bu! 40 yildir boyle ruhsuz duygusuz vurdumduymaz bir kadro gormedim kurus etmez
Tudor’un ilk Fenerbahçe derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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