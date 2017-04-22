Tudor’un ilk Fenerbahçe derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak.

Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşmada Teknik Direktör Igor Tudor, ikinci kez derbi heyecanı yaşayacak. İlk derbisine TT Arena'da Beşiktaş karşısında çıkan Tudor, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Hırvat çalıştırıcı, ayrıca Galatasaray'ın başında ilk Fenerbahçe maçına da TT Arena'da seyircisinin önünde çıkacak.



Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde 30 Kasım 2016'da Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Tudor, mücadeleden 5-0 mağlup ayrılmıştı.