 Tudor son Aslanı arıyor – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    son Aslanı arıyor

    Tudor son Aslanı arıyor

    Sneijder ve Podolski yarın 11'de. Sağ bekte Sabri de formasını geri aldı. Sadece defansta Hakan Balta ile Semih Kaya arasında kararsız olan 'un silahı ise pres olacak.

    G.Saray'da teknik direktör Igor Tudor, Fenerbahçe maçının onbirini büyük ölçüde belirledi. Hırvat teknik adam sadece defansın göbeğinde Hakan Balta ile Semih Kaya arasında kararsız kalırken, bu konudaki kararını da bugün vermesi bekleniyor. Hafta başından beri çift kalelerde derbi provasını yapan Aslan'ın kalesinde yarın akşam Muslera yer alacak. Defansın göbeğinde Aurelien Chedjou'yu yine ilk planda düşünen , sağ bekte uzun bir aranın ardından Sabri Sarıoğlu'na şans verecek. Tecrübeli oyuncu son idmanlarda sürekli as takımda yer aldı. Sol bekte Carole oynayacak.

    EREN&GARRY KULÜBEYE!
    Orta sahada Selçuk İnan'ın yeri banko. Yanında ise Tolga'nın forma giymesi bekleniyor. Son maçlarda yedek soyunan Wesley Sneijder tekrar onbire dönecek. Kanatlarda Yasin ile Bruma'yı tercih eden Tudor, forvette ise Podolski'ye şans tanıyacak. Eren ve Garry Rodrigues kulübede oturacaklar. Tudor'un tek kararsız kaldığı mevki stoper. Burada Hakan Balta ile Semih Kaya'dan birisini seçecek. Hırvat hocanın silahı ise pres olacak. Orta sahada
    herkes rakibe basacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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