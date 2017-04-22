Tudor, De Jong’u kulübeye hapsetti
Galatasaray'ın hocası İgor Tudor göreve geldiğinden bu yana Nigel de Jong'u fazla tutmuyor. Hırvat çalıştırıcı, Hollandalı ön liberoyu son 5 maçtır kulübeye hapsetti. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşılaşmalarında 90'ar dakika oynayan De Jong son 5 mücadelede ise sadece Adanaspor maçında 13 dakika oynadı. De Jong, derbide forma bekliyor.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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