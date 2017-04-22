 Tudor, De Jong’u kulübeye hapsetti – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Tudor, ’u kulübeye hapsetti

    Tudor, De Jong’u kulübeye hapsetti
    Galatasaray'ın hocası İgor Tudor göreve geldiğinden bu yana Nigel 'u fazla tutmuyor. Hırvat çalıştırıcı, Hollandalı ön liberoyu son 5 maçtır kulübeye hapsetti. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşılaşmalarında 90'ar dakika oynayan De Jong son 5 mücadelede ise sadece Adanaspor maçında 13 dakika oynadı. De Jong, derbide forma bekliyor.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:30
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