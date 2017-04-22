TT Arena'da G.Saray önde
Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan F.Bahçe derbilerinde galibiyet sayılarında önde bulunuyor.
Oynanan yedi derbi maçın dört tanesini Galatasaray, iki tanesini F.Bahçe kazanmayı başardı bir maç berabere bitti.
MAÇ BAŞINA 1.30 GOL
EZELİ rakipler F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan son 10 maçta sadece 13 gol atıldı (maç başına 1.30 gol). Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 50 gol attı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 359 şut çekti. Galatasaray ligin en çok şut çeken 4. takımı konumunda bulunurken Fenerbahçe'yi bu alanda geçti.
MAÇ BAŞINA 1.30 GOL
EZELİ rakipler F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan son 10 maçta sadece 13 gol atıldı (maç başına 1.30 gol). Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 50 gol attı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 359 şut çekti. Galatasaray ligin en çok şut çeken 4. takımı konumunda bulunurken Fenerbahçe'yi bu alanda geçti.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
TT Arena'da G.Saray önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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