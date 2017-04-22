 TT Arena'da G.Saray önde – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    TT Arena'da G.Saray önde

    TT Arena'da G.Saray önde

    Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan F.Bahçe derbilerinde galibiyet sayılarında önde bulunuyor.

    Oynanan yedi derbi maçın dört tanesini Galatasaray, iki tanesini F.Bahçe kazanmayı başardı bir maç berabere bitti.

    MAÇ BAŞINA 1.30 GOL
    EZELİ rakipler F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan son 10 maçta sadece 13 gol atıldı (maç başına 1.30 gol). Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 50 gol attı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 359 şut çekti. Galatasaray ligin en çok şut çeken 4. takımı konumunda bulunurken Fenerbahçe'yi bu alanda geçti.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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