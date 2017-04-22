TT Arena'da G.Saray önde

Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan F.Bahçe derbilerinde galibiyet sayılarında önde bulunuyor.

Oynanan yedi derbi maçın dört tanesini Galatasaray, iki tanesini F.Bahçe kazanmayı başardı bir maç berabere bitti.



MAÇ BAŞINA 1.30 GOL

EZELİ rakipler F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan son 10 maçta sadece 13 gol atıldı (maç başına 1.30 gol). Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 50 gol attı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 359 şut çekti. Galatasaray ligin en çok şut çeken 4. takımı konumunda bulunurken Fenerbahçe'yi bu alanda geçti.