 Son derbi galibiyeti 700 gün önceydi – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Son derbi galibiyeti 700 gün önceydi

    Son derbi galibiyeti 700 gün önceydi

    Galatasaray, TT Arena’daki derbi galibiyetini 700 gün önce Beşiktaş’ı 2-0 yenerek aldı.

    Galatasaray'ın son zamanlarda derbi maçlardaki performansı taraftarını üzüyor. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da uzun zamandır derbi kazanamıyor. Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi yenip, taraftarlarını sevindirmek istiyor.

    3 maçtır kazanamıyor
    Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde en son galibiyeti 24 Mart 2015'te oynanan maçta aldı. Siyah-beyazlılar ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılıp, o sezon sonunda 4. yıldızı kazanmıştı. Bu maçtan sonra 1 kez Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş ile mücadele eden Galatasaray, siyah-beyazlılara iki maçta da mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    2014-2015
    Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
    2015-2016 Spor Toto Süper Lig
    Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
    Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    2016-2017 Spor Toto Süper Lig
    Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:30
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