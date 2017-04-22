Son derbi galibiyeti 700 gün önceydi
Galatasaray, TT Arena’daki derbi galibiyetini 700 gün önce Beşiktaş’ı 2-0 yenerek aldı.
3 maçtır kazanamıyor
Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde en son galibiyeti 24 Mart 2015'te oynanan maçta aldı. Siyah-beyazlılar ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılıp, o sezon sonunda 4. yıldızı kazanmıştı. Bu maçtan sonra 1 kez Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş ile mücadele eden Galatasaray, siyah-beyazlılara iki maçta da mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2014-2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2015-2016 Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
2016-2017 Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:30
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Toplam 5
Yorum
karakartal adamların orta sahası 23-24 yaşında azmanlardan oluşuyordu 34lük atibamızı 2şer 3er kişi kitleyip pas trafiğini kestiler iş orda bitti zaten
- Dursun Özbek: Zamanlaması yanlış oldu
Toplam 8
Yorum
karakartal ya arkadaş sevilla senelerce üst üste kazandı bi kere ağzını açmadı adamlar. siz 17. yılı kutlicaz diyorsunuz ne saçma şey ya ahahahah:D:D:D
- Biletler elde kaldı
Toplam 16
Yorum
yasar kemal cok iyi oldu elde kaldi, gs tarihinin en kotu futbol kadrosu bu! 40 yildir boyle ruhsuz duygusuz vurdumduymaz bir kadro gormedim kurus etmez
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