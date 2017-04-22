Portakal bahçesi
Dev derbide gözler 5 Hollandalı’nın üzerinde
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi öncesi gözler iki takımdaki 5 Hollandalıya çevrildi. Sarıkırmızılılar Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'a güvenirken, sarı-lacivertliler ise Van Persie, Jeremain Lens ve Wiel ile rakibi yıkmaya çalışacak. 5 Hollandalının karşılıklı mücadelesi merakla bekleniyor.
RvP ve Wes önde
Hollandalıların randevusunda Wesley Sneijder ile Robin van Persie takımlarının en büyük gol silahları olacak. Wes'in F.Bahçe'ye 9 derbide 3 golü bulunuyor. Bunların tamamını TT Arena'da kaydetti. F.Bahçe'de ise gözler RVP'de olacak. Geldiğinden bu yana beklenileni veremeyen Van Persie bu sezon G.Saray'a 2, kupa maçında da Beşiktaş'a 1 gol attı. Kariyeri boyunca derbi maçları çok sevdiğini attığı gollerle gösteriyor.
RvP ve Wes önde
Hollandalıların randevusunda Wesley Sneijder ile Robin van Persie takımlarının en büyük gol silahları olacak. Wes'in F.Bahçe'ye 9 derbide 3 golü bulunuyor. Bunların tamamını TT Arena'da kaydetti. F.Bahçe'de ise gözler RVP'de olacak. Geldiğinden bu yana beklenileni veremeyen Van Persie bu sezon G.Saray'a 2, kupa maçında da Beşiktaş'a 1 gol attı. Kariyeri boyunca derbi maçları çok sevdiğini attığı gollerle gösteriyor.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Portakal bahçesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.