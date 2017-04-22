 Portakal bahçesi – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Portakal bahçesi

    Portakal bahçesi

    Dev derbide gözler 5 Hollandalı’nın üzerinde

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi öncesi gözler iki takımdaki 5 Hollandalıya çevrildi. Sarıkırmızılılar Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'a güvenirken, sarı-lacivertliler ise Van Persie, Jeremain Lens ve Wiel ile rakibi yıkmaya çalışacak. 5 Hollandalının karşılıklı mücadelesi merakla bekleniyor.

    RvP ve Wes önde
    Hollandalıların randevusunda Wesley Sneijder ile Robin van Persie takımlarının en büyük gol silahları olacak. Wes'in F.Bahçe'ye 9 derbide 3 golü bulunuyor. Bunların tamamını TT Arena'da kaydetti. F.Bahçe'de ise gözler RVP'de olacak. Geldiğinden bu yana beklenileni veremeyen Van Persie bu sezon G.Saray'a 2, kupa maçında da Beşiktaş'a 1 gol attı. Kariyeri boyunca derbi maçları çok sevdiğini attığı gollerle gösteriyor.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:19
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