Portakal bahçesi

Dev derbide gözler 5 Hollandalı’nın üzerinde

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi öncesi gözler iki takımdaki 5 Hollandalıya çevrildi. Sarıkırmızılılar Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'a güvenirken, sarı-lacivertliler ise Van Persie, Jeremain Lens ve Wiel ile rakibi yıkmaya çalışacak. 5 Hollandalının karşılıklı mücadelesi merakla bekleniyor.



RvP ve Wes önde

Hollandalıların randevusunda Wesley Sneijder ile Robin van Persie takımlarının en büyük gol silahları olacak. Wes'in F.Bahçe'ye 9 derbide 3 golü bulunuyor. Bunların tamamını TT Arena'da kaydetti. F.Bahçe'de ise gözler RVP'de olacak. Geldiğinden bu yana beklenileni veremeyen Van Persie bu sezon G.Saray'a 2, kupa maçında da Beşiktaş'a 1 gol attı. Kariyeri boyunca derbi maçları çok sevdiğini attığı gollerle gösteriyor.