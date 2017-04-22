 İşte benim sistemim – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    İşte benim sistemim

    İşte benim sistemim

    Juventus'un barcelona'yı 3-0'ın rövanşında 0-0 ile Devler Ligi'nden elemesi, İgor Tudor'a da ilham verdi.

    Maçı, futbolcularıyla izleyen Hırvat hocanın, Juventus'u örnek göstererek, "İşte benim G.Saray'a getirmek istediğim sistem. Barça'ya Nou Camp'ta 90 dakikada 1 şut attırdılar. Çok gol atan değil, yemeyen kazanır" dediği belirtildi.

    KALESİ KAPANMIYOR
    Tudor 'gol yemeyen kazanır' mantığında ancak G.Saray savunması bu konuda sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon oynadığı 36 resmi maçın sadece 7'sinde kalesini kapatabildi. 29 maçta en az bir gol yiyen Cimbom, 14 golle ligin ağlarında en çok kafa golü gören takımı. Tudor'un derbide nasıl bir tedbir alacağı merak konusu...

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:15
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