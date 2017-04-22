İşte benim sistemim

Maçı, futbolcularıyla izleyen Hırvat hocanın, Juventus'u örnek göstererek, "İşte benim G.Saray'a getirmek istediğim sistem. Barça'ya Nou Camp'ta 90 dakikada 1 şut attırdılar. Çok gol atan değil, yemeyen kazanır" dediği belirtildi.Tudor 'gol yemeyen kazanır' mantığında ancak G.Saray savunması bu konuda sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon oynadığıresmi maçın sadece'sinde kalesini kapatabildi.maçta en az bir gol yiyen Cimbom, 14 golle ligin ağlarında en çok kafa golü gören takımı. Tudor'un derbide nasıl bir tedbir alacağı merak konusu...