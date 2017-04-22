İşte benim sistemim
Juventus'un barcelona'yı 3-0'ın rövanşında 0-0 ile Devler Ligi'nden elemesi, İgor Tudor'a da ilham verdi.
Maçı, futbolcularıyla izleyen Hırvat hocanın, Juventus'u örnek göstererek, "İşte benim G.Saray'a getirmek istediğim sistem. Barça'ya Nou Camp'ta 90 dakikada 1 şut attırdılar. Çok gol atan değil, yemeyen kazanır" dediği belirtildi.
KALESİ KAPANMIYOR
Tudor 'gol yemeyen kazanır' mantığında ancak G.Saray savunması bu konuda sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon oynadığı 36 resmi maçın sadece 7'sinde kalesini kapatabildi. 29 maçta en az bir gol yiyen Cimbom, 14 golle ligin ağlarında en çok kafa golü gören takımı. Tudor'un derbide nasıl bir tedbir alacağı merak konusu...
KALESİ KAPANMIYOR
Tudor 'gol yemeyen kazanır' mantığında ancak G.Saray savunması bu konuda sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon oynadığı 36 resmi maçın sadece 7'sinde kalesini kapatabildi. 29 maçta en az bir gol yiyen Cimbom, 14 golle ligin ağlarında en çok kafa golü gören takımı. Tudor'un derbide nasıl bir tedbir alacağı merak konusu...
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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