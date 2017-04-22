İlk beş sırayı yenemedi
G.Saray ligde ilk beş sırada yer alan takımlara karşı başarılı olamadı.
Beşiktaş karşısında sahasında 1-0 kaybeden ancak deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir karşısında sahasında 2-1 ve deplasmanda 4-0 kaybetti. G.Saray, üçüncü sırada yer alan F.Bahçe karşısında deplasmanda 2-0 yenilmişti. Trabzon önünde evinde 1-0 deplasmanda 2-0 kaybetti.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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