 İlk beş sırayı yenemedi – Fotomaç – 22 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İlk beş sırayı yenemedi

    İlk beş sırayı yenemedi

    G.Saray ligde ilk beş sırada yer alan takımlara karşı başarılı olamadı.

    Beşiktaş karşısında sahasında 1-0 kaybeden ancak deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir karşısında sahasında 2-1 ve deplasmanda 4-0 kaybetti. G.Saray, üçüncü sırada yer alan F.Bahçe karşısında deplasmanda 2-0 yenilmişti. Trabzon önünde evinde 1-0 deplasmanda 2-0 kaybetti.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk beş sırayı yenemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.