 Hedef kupa – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Hedef kupa

    Hedef kupa
    G.Saraylı basketbolcu Göksenin Köksal, Federasyonun resmi sitesine konuştu. Göksenin "Ligde sezonu 6. sırada bitirmek istiyoruz. Play-off'lara iyi konsantre olup şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi. Başarılı oyuncu geçen sezonki Eurocup şampiyonluğunun da çok önemli olduğunu söyledi.

    'Euroleague çok yordu'
    , THY Euroleague'in yeni formatında oldukça zorlandıklarını kabul etti. Göksenin şöyle konuştu: "Lig statüsünde oynandığı için oldukça yorucu oldu. Kötü başladık. Son dönemde yakaladığımız grafiğe sezon başında ulaşsak son 8 takım arasına kalabilirdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi."

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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