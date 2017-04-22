Hedef kupa
G.Saraylı basketbolcu Göksenin Köksal, Federasyonun resmi sitesine konuştu. Göksenin "Ligde sezonu 6. sırada bitirmek istiyoruz. Play-off'lara iyi konsantre olup şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi. Başarılı oyuncu geçen sezonki Eurocup şampiyonluğunun da çok önemli olduğunu söyledi.
'Euroleague çok yordu'
Göksenin Köksal, THY Euroleague'in yeni formatında oldukça zorlandıklarını kabul etti. Göksenin şöyle konuştu: "Lig statüsünde oynandığı için oldukça yorucu oldu. Kötü başladık. Son dönemde yakaladığımız grafiğe sezon başında ulaşsak son 8 takım arasına kalabilirdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi."
'Euroleague çok yordu'
Göksenin Köksal, THY Euroleague'in yeni formatında oldukça zorlandıklarını kabul etti. Göksenin şöyle konuştu: "Lig statüsünde oynandığı için oldukça yorucu oldu. Kötü başladık. Son dönemde yakaladığımız grafiğe sezon başında ulaşsak son 8 takım arasına kalabilirdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi."
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Hedef kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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