G.Saray yenmek zorunda

Aslan'ın efsane kalecisi Zoran Simovic, F.Bahçe derbisini Radyospor'a değerlendirdi. "Biz G.Saray olarak en iyiyken bile F.Bahçe'ye kaybediyorduk" diyen Karadağlı file bekçisi, "G.Saray, Devler Ligi'ne gitmek istiyorsa kazanmak zorunda. Ben inanıyorum ki kazanacak. En büyük silahı Muslera" dedi.