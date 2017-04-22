 G.Saray yenmek zorunda – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    G.Saray yenmek zorunda

    G.Saray yenmek zorunda
    Aslan'ın efsane kalecisi Zoran Simovic, F.Bahçe derbisini Radyospor'a değerlendirdi. "Biz G.Saray olarak en iyiyken bile F.Bahçe'ye kaybediyorduk" diyen Karadağlı file bekçisi, "G.Saray, Devler Ligi'ne gitmek istiyorsa kazanmak zorunda. Ben inanıyorum ki kazanacak. En büyük silahı Muslera" dedi.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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