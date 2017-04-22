G.Saray yenmek zorunda
Aslan'ın efsane kalecisi Zoran Simovic, F.Bahçe derbisini Radyospor'a değerlendirdi. "Biz G.Saray olarak en iyiyken bile F.Bahçe'ye kaybediyorduk" diyen Karadağlı file bekçisi, "G.Saray, Devler Ligi'ne gitmek istiyorsa kazanmak zorunda. Ben inanıyorum ki kazanacak. En büyük silahı Muslera" dedi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
G.Saray yenmek zorunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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