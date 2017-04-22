Ghezzal için pazarlık
Beşiktaş maçı için İstanbul’a gelen Lyon’lu Rachid Ghezzal’ın menajerinin Tudor’un menajeri Seric ile yemek yiyip, transferi konuştuğu iddia edildi
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lyon'un sağ açığı Rachid Ghezzal'ın menajeri Nikola Franco'nun İstanbul'a geldiği iddia edildi. Lyon'un UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile oynadığı rövanş karşılaşmasını izleyen Hırvat menajerin, karşılaşmadan önce İgor Tudor'un menajeri Anthony Seric ile yemek yediği belirtiliyor. İkilinin, Ghezzal'ın transfer şartlarını konuştuğu ileri sürüldü. Cezayir futbol sitesi 'competition.dz' geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekibin, Ghezzal'la ilgilendiğini yazmıştı.
SÖZLEŞMESİ BİTECEK
Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rachid Ghezzal, sağ kanatta oynuyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon takımına 32 maçta 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Genç yetenek ile Atletico Madrid ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın Tudor'un beğendiği Ghezzal'ı şartlar oluşursa kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.
ASLEN CEZAYiRLi TAM BiR JOKER
Fransa'da doğan Rachid Ghezzal aslen Cezayirli. Lyon'un alt yapısında yetişti. 2012 yılından bu yana görev yaptığı A takımda 81 maçta 11 gol attı. Milli takım tercihini Cezayir'den (11 maç/1 gol) yana kullanan solak futbolcu, orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor.
SÖZLEŞMESİ BİTECEK
Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rachid Ghezzal, sağ kanatta oynuyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon takımına 32 maçta 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Genç yetenek ile Atletico Madrid ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın Tudor'un beğendiği Ghezzal'ı şartlar oluşursa kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.
ASLEN CEZAYiRLi TAM BiR JOKER
Fransa'da doğan Rachid Ghezzal aslen Cezayirli. Lyon'un alt yapısında yetişti. 2012 yılından bu yana görev yaptığı A takımda 81 maçta 11 gol attı. Milli takım tercihini Cezayir'den (11 maç/1 gol) yana kullanan solak futbolcu, orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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