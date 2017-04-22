Florya’dan gidecekler

TÜRK Telekom Arena'ya daha kolay gitmek için geçtiğimiz yıllarda Balmumcu'da otelde kampa giren Galatasaray bu kez Florya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar bu akşam yapacağı son antrenmanın ardından tesislerinde istirahate çekilerek, maç saatini bekleyecek.