Florya’dan gidecekler
TÜRK Telekom Arena'ya daha kolay gitmek için geçtiğimiz yıllarda Balmumcu'da otelde kampa giren Galatasaray bu kez Florya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar bu akşam yapacağı son antrenmanın ardından tesislerinde istirahate çekilerek, maç saatini bekleyecek.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Florya’dan gidecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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