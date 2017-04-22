 Florya’dan gidecekler – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Florya’dan gidecekler

    Florya’dan gidecekler
    TÜRK Telekom Arena'ya daha kolay gitmek için geçtiğimiz yıllarda Balmumcu'da otelde kampa giren Galatasaray bu kez Florya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar bu akşam yapacağı son antrenmanın ardından tesislerinde istirahate çekilerek, maç saatini bekleyecek.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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