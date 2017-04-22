Dursun Özbek: Bizim üzerimizden pazarlıyorlar
Galatasaray'da transfer açıklaması! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde İtalya basınında gündeme getirilen Mario Balotelli transferi iddiaları ile ilgili konuştu. Özbek, Balotelli ile ilgili herhangi bir girişimleri olmadıklarını söyledi.
A Spor'da Gündem Özel programına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, Balotelli iddialarını geçen sezon başındaki Ibrahimovic söylentilerine benzettiğini kaydederek, "Basında Balotelli haberleri çıkıyor. Balotelli haberleri, daha önce çıkan Ibrahimovic transfer haberine benziyor. Geçen gün bir arkadaş aradı. Ibrahimovic ile Balotelli'nin menajerleri aynı. Pazarlama faaliyetleri için yapılıyor. Geçen sene Ibrahimovic haberleri çok canımızı yaktı. Bizim de acemiliğimize geldi. Şimdi baştan söyleyeyim, bizim Balotelli için bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:02
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Dursun Özbek: Bizim üzerimizden pazarlıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.