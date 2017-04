Devletimizin yanındayız

A Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek , genel kurula damga vuran FETÖ / PDY üyelerinin kulüpten ihraç edilmemesine tepki gösterip, "15 Temmuz'u Türkiye'ye yaşatmış kişilerin arkasında kesinlikle durmayız" dedi.Özbek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Galatasaray'ın duruşu çok net. 500 yıllık bir kültürden gelen, 100 yıllık tarihi olan Galatasaray her zaman devletine bağlı hareket etmiştir. 15 Temmuz'dan 1 ay sonra FETÖ ile bağı açığa çıkmış ve kaçak olan bu kişilerin tespiti için harekete geçtik. O dönem 7 kişi hakkında delil toplayıp Disiplin Kurulu'na sevk ettik. Yönetim Kurulu, maalesef tüzük gereği genel kurulun kararına tabii. Bazı kişilerin konuşmaları etkili oldu istenmeyen bir sonuç ortaya çıktı. O konuşmayı yapan kişiyi de (Kadir Çetinçalı) resen üyelikten çıkardım. Sadece Hakan Şükür değil; Arif Erdem, Hüseyin Avni Mutlu gibi 7 kişiyi ihraç ettik. Savcı Zekeriye Öz'ü biz daha önce Nisan'da attık. Galatasaray'ın FETÖ/PDY'den yana bir duruşu olabilir mi? Galatasaray camiasının böyle bir duruşu olamaz. Bizde FETÖ'cü barınamaz. O gece hiç uyumadım. Böyle bir şeyi beklemiyordum" dedi.Genel Kurulun ertesi günü yönetim kurulunu acil olağanüstü toplantıya çağırdığını belirten başkan, "Galatasaray'ın bunu kabul edemeyeceğini, yönetim olarak buna acil olarak çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Defoları zaten bitmiyor, aidatlarını da ödememişler. İkisini toplayarak ihraç ettik. Bu kişilerin aidat gerekçesiyle üyeliğini iptal edildiği düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Yönetim Kurulu'nun karar defterinde zaten bu açık olarak yazılı. Örgüt üyeliğinden, kaçak olmasından kaynaklanmıştır. Galatasaray kesinlikle, kim olursa olsun 15 Temmuz'u Türkiye'ye yaşatmış kişilerin yanında, arkasında, sağında solunda kesinlikle duramaz. Galatasaray yönetimi de bugün bu düşüncelerle durmamıştır. Hemen akabinde daha 24 saat geçmeden gereken kararı almıştır" diye konuştu.Dursun Özbek, UEFA'dan gelen cezayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray UEFA Kupalarındaki en çok görünen Türk takımı olması sebebiyle ilk olarak mercek altına alındı. 3 sene içinde her yıl 10 milyon, 3 senede toplam 30 milyon euro zarar edilmesi kulüplere zarar verir dendi. Böyle durumlarda bazı takımlar turnuvalara katılamama gibi durumlara sebep olabilir. 2014'te protokol yapıldı. Galatasaray burada verdiği sözü tutamadı. O anlaşmanın yapılış şekli de sıkıntılı. Detaya girmiyorum. 2 sene men cezası verdiler. Biz müdahil olduk. Cenevre'de en iyi şekilde savunduk. Ceza 1 yıla indi. Arkadaş sen bir sene turnuvalara gelme, önümüzdeki 2 sene futbolculara ödeyeceğin para 65 milyon euro'yu geçmesin dediler. Bir de UEFA ilk defa böyle bir karar alıyor. İlk defa bize rast gelmiş.""Transfer gündemimizde Vitor Hugo var. Geçen sene de onunla ilgilendik. Vitor Hugo iyi oyuncu, iyi stoper. O tipte 1-2 stoper düşünüyoruz. Bir de transfer edilenler sakat çıkıyor deniyor. Serdar Aziz milli takımın oyuncusu. Zeminin azizliğine uğradı. Sigthorsson çok iyiydi milli takımda sakatlandı.""Sneijder ve Bruma çok iyi futbolcular. Bir sene daha kontratı var her ikisinin de. Galatasaray'ın bu iki futbolcuyu gönderme lüksü yok. Herhangi bir kulübün bu iki futbolcuya bir teklifi de yok. Özellikle Bruma, daha çok seneler G.Saray'a katkı verecek bir futbolcu. Sneijder zaten bizim markamız.""Podolski ucuza gitti diyorlar. 2.5'a aldık, 2.6'ya sattık. 2.5'a aldığımızda bu fiyata alınır mı dediler. Şimdi bu fiyata satılır mı diyorlar. Ben elbette en pahalısına satmak isterim. Kendisi Japonya'ya gitmek istedi. Japonya Çin gibi değil. Oradan alabileceğimiz en iyi parayı aldığımızı düşünüyorum.""Galatasaray için ligde ikinci olmak çok önem taşıyor. O yüzden kalan 7 maçı da kazanmalıyız, başka bir düşüncemiz yok. Bu 7 maçı kazanma arzumuz var. Bu çerçevede Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Tüm takım da bunu istiyor zaten. Medipol Başakşehir maçına üzüldük. Bundan ders çıkartmalıyız."Taraftar sizi istifaya çağırıyor. Ne düşünüyorsunuz?Galatasaray'ın şeffaf ve demokrat bir yapısı var. Seçilmiş bir başkan ve yönetim kurulu var. İyi bir netice alamadığınız zaman taraftarın sizi protesto etmesi kadar doğal bir şey yok, bunu anlayabiliyorum. Daha 2. haftada istifa diye bağıranlar oldu. Maçtan önce istifa, maçtan sonra istifa, voleybolda final oynadık bizim iki üç katımız bir takımı yendik şampiyon olduk, yine istifa.Hangi amaçla söyleniyor, maksat ne bilmiyorum.Basketbol takımının koçu Ergin Ataman'ın Galatasaray'daki geleceği, durumu ne olacak?Ergin Ataman çok iyi bir Galatasaraylı. Geçen sezon makul bir bütçeyle çok iyi bir başarı yakaladı. Ergin'in Galatasaraylılığı, basketbol bilgisi tartışılmaz. Galatasaray elbette beraber çalışmak ister. Taraftarla bir sürtüşmesi oldu. Tabii olmasa iyiydi. G.Saray taraftarıyla bir bütündür. Ergin Ataman'ın sözleşmesi devam ediyor.Sezon sonu oturur tekrar konuşuruz.Fenerbahçe, bu sezon diğer branşlarda çok üstün.Galatasaray, Süper Lig'de en çok şampiyon olan takım. Galatasaray, Avrupa'da da en başarılı takım.Şimdi bunları söylemeden geçemeyiz. Bu sene de böyle denk gelmiştir. Takımlar sadece şimdiki pozisyonları ile değil, geçmişleri ile de değerlendirilir.Galatasaray'ın borç durumu nedir?Borç var tabi. Mart ayı itibariyle borçluksuzlarımızı aldık. Bir takım futbolculara paralarını verdik, bir takım futbolculara da makbuz verdik.