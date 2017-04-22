''Bizim üzerimizden pazarlıyorlar''
Galatasaray'da transfer açıklaması! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde İtalya basınında gündeme getirilen Mario Balotelli transferi iddiaları ile ilgili konuştu. Özbek, Balotelli ile ilgili herhangi bir girişimleri olmadıklarını söyledi.
A Spor'da Gündem Özel programına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, Balotelli iddialarını geçen sezon başındaki Ibrahimovic söylentilerine benzettiğini kaydederek, "Basında Balotelli haberleri çıkıyor. Balotelli haberleri, daha önce çıkan Ibrahimovic transfer haberine benziyor. Geçen gün bir arkadaş aradı. Ibrahimovic ile Balotelli'nin menajerleri aynı. Pazarlama faaliyetleri için yapılıyor. Geçen sene Ibrahimovic haberleri çok canımızı yaktı. Bizim de acemiliğimize geldi. Şimdi baştan söyleyeyim, bizim Balotelli için bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:04
- Rize'de nefes kesen maç
Toplam 3
Yorum
taraftar Riza aleyhine verilen penaltı resmen uydurma. lehine nasıl penaltı verdi onu anlamadım. pozisyon net penaltı lakin bu hakem nasıl verdi :)
- Anadolu Efes, Olympiakos'u dize getirdi
Toplam 2
Yorum
FanatikEagle abartmasaniza yine. daha iki kez yenmeli. Turu gecse anladimda bir maca dize getirmek nasil oyuyor anlamadim!
- Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir
Toplam 4
Yorum
FanatikEagle iyi oynamasin. Zerre kadar katkisi yok zaten. Cok egoist oynuyor. Gol atmayi unutmus resmen.
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