Zirvede bırakacak
Vissel Kobe ile anlaşan ve Türkiye’de son derbisine çıkacak olan Alman yıldız, Tudor ile yaptığı görüşmede “Fenerbahçe maçında oynamayı ve gol atmayı çok istiyorum” dedi.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için gün sayarken gözler teknik direktör Igor Tudor'un sahaya süreceği kadroya çevrildi. Hırvat hocadan forma bekleyen isimler arasında, Başakşehir maçında yedek oturan Lukas Podolski de yer alıyor. Vissel Kobe ile anlaşan ve sezon sonunda Japonya'nın yolunu tutacak tecrübeli oyuncu, Hırvat teknik adamla bir araya gelerek, Türkiye'de çıkacağı son derbi maçında oynamayı çok istediğini söyledi.
DERDİYOK'UN YERİNE
Galatasaray forması ile çıkacağı son derbinin Fenerbahçe maçı olacağını kaydeden Podolski, "Sahada olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Daha önce de Fenerbahçe'ye gol atmıştım. Yine, derbide atacağım bir golle taraftarlarımızı sevindirmek beni çok mutlu eder" dedi. Bu durumdan memnun olan Tudor'un, Başakşehir ve Adana maçında skor üretemeyen Eren'in yerine kazanma arzusu tavan yapan Poldi'yi oynatacağı öğrenildi.
F.BAHÇE'NİN BELALISI
Lukas Podolski, 26 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında attığı golle Türkiye Kupası'nı takımına kazandırmıştı.
DERDİYOK'UN YERİNE
Galatasaray forması ile çıkacağı son derbinin Fenerbahçe maçı olacağını kaydeden Podolski, "Sahada olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Daha önce de Fenerbahçe'ye gol atmıştım. Yine, derbide atacağım bir golle taraftarlarımızı sevindirmek beni çok mutlu eder" dedi. Bu durumdan memnun olan Tudor'un, Başakşehir ve Adana maçında skor üretemeyen Eren'in yerine kazanma arzusu tavan yapan Poldi'yi oynatacağı öğrenildi.
F.BAHÇE'NİN BELALISI
Lukas Podolski, 26 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında attığı golle Türkiye Kupası'nı takımına kazandırmıştı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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