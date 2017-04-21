 Ufak bir sürtüşme! – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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HEPSİ
    21 Nisan 2017, Cuma
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    Ufak bir sürtüşme!

    Ufak bir sürtüşme!
    Adı G.Saray ile anılan 'nun menajeri Arkady Zaporazhanu, 71 yaşındaki Rumen hocanın, Zenit'teki görevinin tehlikede olmadığını savundu. Zaporazhanu, "Şu an Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Oyuncularıyla problemleri olduğu doğru değil. Her takımda olan ufak bir sürtüşme" dedi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:23
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