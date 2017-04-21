Özbek A Spor’da
G.Saray Başkanı, bugün saat 20.00’de soruları yanıtlayacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi Gündem Özel yayınında A Spor'un konuğu olacak. Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan Özbek, "Tudor'la devam edilecek mi, Riva ve Florya başta mali konularda son durum ne, gelecek sezonun transfer politikası nasıl olacak, taraftar tepkisinde haklı mı" soruları başta birçok konuya açıklık getirecek.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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