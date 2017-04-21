 Özbek A Spor’da – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Özbek ’da

    Özbek A Spor’da

    G.Saray Başkanı, bugün saat 20.00’de soruları yanıtlayacak.

    Başkanı , Fenerbahçe derbisi öncesi Gündem Özel yayınında 'un konuğu olacak. Son dönemde eleştirilerin odağında yer alan Özbek, "Tudor'la devam edilecek mi, Riva ve Florya başta mali konularda son durum ne, gelecek sezonun transfer politikası nasıl olacak, taraftar tepkisinde haklı mı" soruları başta birçok konuya açıklık getirecek.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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