Orta sahaya Asamoah
Galatasaray'ın Juventus'un yıldızı Kwadwo Asamoah'ı istediği öğrenildi. Ganalı orta sahanın, 2012'den bu yana forma giydiği İtalyan ekibinden sezon sonu ayrılma planları yaptığı belirtiliyor. Cenk Ergün'ün menajeri ile görüştüğü 28 yaşındaki Asamoah (20 karşılaşma/2 asist) için İtalya'ya çıkarma yapacağı bildirildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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