 Orta sahaya Asamoah – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Orta sahaya Asamoah

    Orta sahaya Asamoah
    'ın 'un yıldızı 'ı istediği öğrenildi. Ganalı orta sahanın, 2012'den bu yana forma giydiği İtalyan ekibinden sezon sonu ayrılma planları yaptığı belirtiliyor. Cenk Ergün'ün menajeri ile görüştüğü 28 yaşındaki Asamoah (20 karşılaşma/2 asist) için İtalya'ya çıkarma yapacağı bildirildi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:22
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