 Nando’nun 17. maçı – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Nando’nun 17. maçı

    Nando’nun 17. maçı
    , pazar akşamı Fenerbahçe'ye karşı 17. kez Galatasaray'ın kalesini koruyacak. Sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 15 gol gören Uruguaylı, 6 maçta kalesini gole kapattı, 5 maçta 2'şer, 5 maçta ise 1'er gol yedi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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