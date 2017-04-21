Nando’nun 17. maçı
Fernando Muslera, pazar akşamı Fenerbahçe'ye karşı 17. kez Galatasaray'ın kalesini koruyacak. Sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 15 gol gören Uruguaylı, 6 maçta kalesini gole kapattı, 5 maçta 2'şer, 5 maçta ise 1'er gol yedi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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