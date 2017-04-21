Martinez atağı
Yönetim, 30 yaşındaki forvetin menajerine ‘Sağlık raporlarını bir an önce gönderin’ mesajı yolladı. Bir aksilik çıkmazsa Evergrande ile masaya oturulacak.
Gelecek sezon kadrosuna yıldız bir isim katmak isteyen Galatasaray, listesindeki isimlerden Jackson Martinez için girişimleri sıklaştırdı. 30 yaşındaki Kolombiyalı golcü için 1 ay önce ilk temas kurulmuştu. Ancak istenen sağlık raporlarının hâlâ gelmediği ortaya çıktı. Bu transferde ciddi olan yönetimin, Martinez'in menajerlerini arayarak "1 aydır raporları bekliyoruz. Jackson'un son durumu hakkındaki verileri görmeden bu transfer için adım atmayacağız" uyarısını yaptığı belirtiliyor.
SİGTHORSSON KÜPE OLDU
Geçen yıl kulübü Guangzhou Evergrande'de ağır bir sakatlık geçiren Martinez'in ameliyatı ve son sağlık durumu hakkındaki tüm veriler inceledikten sonra transfer için düğmeye basılacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Nantes'tan kiraladığı Kolbeinn Sigthorsson'u sakatlığının tekrarlaması nedeniyle tek maç oynatamadan geri yollamıştı. Martinez transferinde aynı hataya düşmek istemeyen yönetimin bu kez işi sıkı tuttuğu kaydedildi.
PORTO'DA 67 GOLLE ZİRVE YAPTI
Kariyerine ülkesinde Intependiente Medelin'de (107 maç/41 gol) başlayan Jackson Martinez, Chiapas'ta (64 maç/33 gol) forma giydi. 2012'de Porto'ya (99 maç/67 gol) transfer olan yıldız burada atığı gollerle zirve yaptı. 2015'te 35 milyon euro'ya A. Madrid'e (15 maç/2 gol), oradan Çin'e gitti. Tecrübeli forvetin, milli takımda 9 golü bulunuyor.
42 MİLYON EURO'YA GİTTİ!
Atletico Madrid'den geçen yıl 42 milyon euro'ya Çin'in Evergrande takımına giden Jackson, forma giydiği 15 maçta 4 gol+2 asistlik performans sergiledi. Ayak bileğinden sakatlanınca, Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. 2 yıl daha sözleşmesi olan Martinez, Avrupa'ya dönmek istiyor.
SİGTHORSSON KÜPE OLDU
Geçen yıl kulübü Guangzhou Evergrande'de ağır bir sakatlık geçiren Martinez'in ameliyatı ve son sağlık durumu hakkındaki tüm veriler inceledikten sonra transfer için düğmeye basılacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Nantes'tan kiraladığı Kolbeinn Sigthorsson'u sakatlığının tekrarlaması nedeniyle tek maç oynatamadan geri yollamıştı. Martinez transferinde aynı hataya düşmek istemeyen yönetimin bu kez işi sıkı tuttuğu kaydedildi.
PORTO'DA 67 GOLLE ZİRVE YAPTI
Kariyerine ülkesinde Intependiente Medelin'de (107 maç/41 gol) başlayan Jackson Martinez, Chiapas'ta (64 maç/33 gol) forma giydi. 2012'de Porto'ya (99 maç/67 gol) transfer olan yıldız burada atığı gollerle zirve yaptı. 2015'te 35 milyon euro'ya A. Madrid'e (15 maç/2 gol), oradan Çin'e gitti. Tecrübeli forvetin, milli takımda 9 golü bulunuyor.
42 MİLYON EURO'YA GİTTİ!
Atletico Madrid'den geçen yıl 42 milyon euro'ya Çin'in Evergrande takımına giden Jackson, forma giydiği 15 maçta 4 gol+2 asistlik performans sergiledi. Ayak bileğinden sakatlanınca, Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. 2 yıl daha sözleşmesi olan Martinez, Avrupa'ya dönmek istiyor.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
Martinez atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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