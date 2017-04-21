 İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel

    İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel

    Galatasaray, sosyal medya hesabından 'Tarih bir kere yazıldı' etiketiyle UEFA Kupalı 'Günaydın Galatasaray Ailesi' paylaşımını yaparak Beşiktaş’a olay bir göndermede bulundu.

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında normal süresi 2-1 biten maçta penaltılarda Lyon'a 7-6 yenilerek kupaya veda etti.

    Bu karşılaşmanın sabahında ise Galatasaray'dan, ezeli rakibi Beşiktaş'a olay bir gönderme geldi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından her sabah 'Günaydın Galatasaray Ailesi' yazısıyla yaptığı paylaşımına bugün farklı bir boyut kazandırdı. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın kullanıldığı paylaşımın altına 'Günaydın Galatasaray Ailesi!' 'Tarih bir kere yazıldı' notu düşüldü.




    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:54
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