İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında normal süresi 2-1 biten maçta penaltılarda Lyon'a 7-6 yenilerek kupaya veda etti.Bu karşılaşmanın sabahında ise Galatasaray'dan, ezeli rakibi Beşiktaş'a olay bir gönderme geldi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından her sabah 'Günaydın Galatasaray Ailesi' yazısıyla yaptığı paylaşımına bugün farklı bir boyut kazandırdı. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın kullanıldığı paylaşımın altına 'Günaydın Galatasaray Ailesi!' 'Tarih bir kere yazıldı' notu düşüldü.