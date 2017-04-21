İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Galatasaray, sosyal medya hesabından 'Tarih bir kere yazıldı' etiketiyle UEFA Kupalı 'Günaydın Galatasaray Ailesi' paylaşımını yaparak Beşiktaş’a olay bir göndermede bulundu.
Bu karşılaşmanın sabahında ise Galatasaray'dan, ezeli rakibi Beşiktaş'a olay bir gönderme geldi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından her sabah 'Günaydın Galatasaray Ailesi' yazısıyla yaptığı paylaşımına bugün farklı bir boyut kazandırdı. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın kullanıldığı paylaşımın altına 'Günaydın Galatasaray Ailesi!' 'Tarih bir kere yazıldı' notu düşüldü.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:54
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 39
Yorum
kpt adamların 32 lik valdanasu sahada basmadık yer bırakmadı bizdeki yirmilikler 70 den sonra havlu atmayabaşladı.
- "O formayı bir daha giymeyeceğim"
Toplam 9
Yorum
HCK / BJK ALLAH, ALLAH...!! YAA SAYIN DÜNYA STARI ABOUBAKAR EFENDİ, NE OLUR AFFET PORTO'YU NE OLUR AĞLATMA ADAMLARI...!!!
- Şenol Güneş: Başımız dik
Toplam 18
Yorum
bjk 1093 şenol hoca mitroviçi koymakla hata etti onun yerine beck ilk 11 de başlamalıydı ve dk 70 de babeli çıkarıp caneri sokmalıydı
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