 Galatasaray'da derbi maçı hazırlıkları – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Galatasaray'da derbi maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da derbi maçı hazırlıkları

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, savunmada pozisyon alma çalışması yapıldığı, sonrasında gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile idmanın tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılılar yarın akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:19
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