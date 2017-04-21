Galatasaray'da derbi maçı hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, savunmada pozisyon alma çalışması yapıldığı, sonrasında gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile idmanın tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar yarın akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:19
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 51
Yorum
thebarbaros teşekkürler değerli kardeşim... galatasaray'ın yükselttiği çıtaya erişemedik maalesef. ama bir gün başaracağız inşâAllah
- Olympique Lyon maçı Fransa basınında
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK 33 LÜK HARİKA BÜCÜR VALBUENA VE TOLOSSE OLMAZSA SİZ ZOR GİDERDİNİZDE VALBUENA'YA DUA EDİN..
- Şenol Güneş: Başımız dik
Toplam 26
Yorum
eraycan ligde fb ve başakşehir maçına odaklanalım başkaşehiri mutlaka yenmemiz lazım yoksa şampiyonlukta hayal olacak demedi demeyin
Galatasaray'da derbi maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.