Dursun Özbek: Zamanlaması yanlış oldu

A Spor'da Serkan Korkmaz'ın sunduğu Gündem Özel programına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesine üzüldüğünü söyledi. G.Saray resmi hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımın yanlış olduğunu söyleyen Özbek, "Bunu koyan arkadaşla görüştüm, görüşeceğim. Bugün olmaması gereken bir şeydi. Zamanlaması bence yanlış oldu. Gerekeni yapacağız mutlaka. Galatasaray'dan böyle bir duruş olmaz" dedi.



"BÜTÜN BEŞİKTAŞ CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN"

"Beşiktaş maçını baştan sona izledim. En az onlar kadar üzüldüm. Çok iyi mücadele ettiler. 2-1'den sonra 4-1, 5-1 alacağı yönünde düşünüyordum. Eşim de Beşiktaşlı, beraber seyrettik maçı. Bütün futbolseverler için üzücü oldu. Beşiktaş'ın mücadelesi çok iyiydi. Bence bu sonucu hak etmediler. Bütün Beşiktaş camiasına geçmiş olsun diyorum. Yaptıklarını takdir ediyorum. Direkten dönen top Quaresma'nın bambaşka bir senaryo olabilirdi. Sporun içinde bunlar var."

UEFA KUPASI PAYLAŞIMI İÇİN: "ZAMANLAMASI YANLIŞ OLDU"

Başkan Özbek, bugün Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan ve Beşiktaşlıların tepkisini çeken, UEFA Kupası fotoğrafıyla birlikte "Tarih 1 kere yazıldı" paylaşımı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Özbek bu konuyla ilgili, "Sosyal medyada paylaşılan UEFA Kupası fotoğrafıyla ilgili: "Sosyal medya bambaşka bir dünya. Bunu koyan arkadaşla görüştüm, görüşeceğim. Bugün olmaması gereken bir şeydi. Aslında 17 Mayıs'a hazırlanıyoruz biz. 17 Mayıs'ta UEFA Kupası zaferinin 17. yıl dönümü. O gün şöhretlerin katılacağı sosyal bir etkinlik yapacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Zamanlaması bence yanlış oldu. Gerekeni yapacağız mutlaka. Galatasaray'dan böyle bir duruş olmaz. Beşiktaşlı yöneticilerle de çok yakın dostuz. Bütün kalbimiz onların yanında olmalı böyle maçlarda." dedi.



UEFA İLE YENİ ANLAŞMA YOLDA!

"Galatasaray UEFA Kupaları'ndaki en çok görünen Türk takımı olması sebebiyle ilk olarak mercek altına alındı. 3 sene içinde her yıl 10 milyon, 3 senede toplam 30 milyon Euro zarar edilmesi kulüplere zarar verir dendi. Böyle durumlarda bazı takımlar turnuvalara katılamama gibi durumlara sebep olabilir. 2014'te protokol yapıldı. Galatasaray burada verdiği sözü tutamadı. O anlaşmanın yapılış şekli de sıkıntılı. Detaya girmiyorum. 2 sene men cezası verdiler. Biz müdahil olduk. Cenevre'de en iyi şekilde savunduk. Ceza 1 yıla indi. Arkadaş sen bir sene turnuvalara gelme, önümüzdeki 2 sene futbolculara ödeyeceğin para 65 milyon Euro'yu geçmesin dediler. Bir de UEFA ilk defa böyle bir karar alıyor. FFP'den daha önce herhangi bir takım men edilmemiş. İlk defa bize rasgelmiş. Bizim sütten ağzımız yandı. Hiç vakit kaybetmeden sene başından sonra UEFA'ya gittim. Dedim ki arkadaşlar bunlar bizim başımıza geldi. Galatasaray kulübü böyle bir travmadan zor çıktı. Sizle daha sık temas etmek, böyle bir şeye bir daha uğramamak için ziyaret ettim. Çok iyi karşıladılar. Özellikle başkan olarak gitmem onları çok etkiledi. Bizim finansal olarak ne yaptığımız, nereye getirmek istediğimiz, nereden nereye geldiğimizi gösterdim kendilerine. Daha sık görüşelim dediler, 2-3 ayda bir görüşelim. Ceferin'le görüşmeye siz de katılın dedim Federasyon Başkanımıza. Gelinen nokta şu. Bu sene turnuvalar için bir problem yok. Zarar henüz istenilen seviyeye gelmedi, 2016-17 rakamlarının UEFA'ya sitesine girişime eylül ayına denk geliyor. Ekimde bir araya gelelim dedik. Baştan bir anlaşma olabilir. Yeni bir yol haritası çizilecek. UEFA'yla yapılan bu çalışma hem disipline edecek bizi, yönetimler de hizaya gelecek. 61 milyon Euro sınırındayız. 65 milyon Euro'nun içinde ne var? Futbolculara ödenen maaş, futbolcu primleri. Bunların toplamı üzerine devlete ödenen stopaj var."