 Dursun Özbek: Bizim üzerimizden pazarlıyorlar – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Dursun Özbek: Bizim üzerimizden pazarlıyorlar

    Dursun Özbek: Bizim üzerimizden pazarlıyorlar

    Galatasaray'da transfer açıklaması! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde İtalya basınında gündeme getirilen Mario transferi iddiaları ile ilgili konuştu. Özbek, Balotelli ile ilgili herhangi bir girişimleri olmadıklarını söyledi.

    A Spor'da Gündem Özel programına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, iddialarını geçen sezon başındaki Ibrahimovic söylentilerine benzettiğini kaydederek, "Basında Balotelli haberleri çıkıyor. Balotelli haberleri, daha önce çıkan Ibrahimovic transfer haberine benziyor. Geçen gün bir arkadaş aradı. Ibrahimovic ile Balotelli'nin menajerleri aynı. Pazarlama faaliyetleri için yapılıyor. Geçen sene Ibrahimovic haberleri çok canımızı yaktı. Bizim de acemiliğimize geldi. Şimdi baştan söyleyeyim, bizim Balotelli için bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:40
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