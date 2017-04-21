Dursun Özbek: Bizim üzerimizden pazarlıyorlar

A Spor'da Gündem Özel programına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, Balotelli iddialarını geçen sezon başındaki Ibrahimovic söylentilerine benzettiğini kaydederek, "Basında Balotelli haberleri çıkıyor. Balotelli haberleri, daha önce çıkan Ibrahimovic transfer haberine benziyor. Geçen gün bir arkadaş aradı. Ibrahimovic ile Balotelli'nin menajerleri aynı. Pazarlama faaliyetleri için yapılıyor. Geçen sene Ibrahimovic haberleri çok canımızı yaktı. Bizim de acemiliğimize geldi. Şimdi baştan söyleyeyim, bizim Balotelli için bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.