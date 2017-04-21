 Dev derbi Aydınus’un – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Dev derbi Aydınus’un

    Dev derbi Aydınus’un

    Artık Türkiye'de gözler maçına çevrilirken iki takım için de büyük bir prestij niteliği taşıyan karşılaşmayı 'un yöneteceği açıklandı.

    Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fırat Aydınus'un bugüne kadar yönettiği 8 Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde 3 kez sarı-lacivertliler, 2 kez de sarı-kırmızılılar gülen taraf oldu. 3 maçta ise rakipler yenişemedi.

    MHK'NIN GÖZDELERİ ARASINDA
    , karşılaşmasıyla kariyerindeki 24. derbisine çıkacak. Bugüne kadar 23 derbiye atanan 1973 doğumlu Aydınus, en çok derbide düdük çalan hakemler arasında yer alıyor. Bu sezon 18 maça atanan Aydınus, 19 karşılaşmada düdük çalan Mete Kalkavan'ı, Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır ile takip ediyor.

    7 KIRMIZI, 40 SARI ÇIKARDI
    Aydınus, yönettiği Fenerbahçe- Galatasaray derbilerinde 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kart çıkarttı. 43 yaşındaki hakem, Galatasaray'a 3 kırmızı, 21 sarı kart gösterirken, Fenerbahçe'ye ise 4 kırmızı, 19 da sarı kart çıkardı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:22
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