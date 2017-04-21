Dev derbi Aydınus’un
Artık Türkiye'de gözler Galatasaray-Fenerbahçe maçına çevrilirken iki takım için de büyük bir prestij niteliği taşıyan karşılaşmayı Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fırat Aydınus'un bugüne kadar yönettiği 8 Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde 3 kez sarı-lacivertliler, 2 kez de sarı-kırmızılılar gülen taraf oldu. 3 maçta ise rakipler yenişemedi.
MHK'NIN GÖZDELERİ ARASINDA
Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasıyla kariyerindeki 24. derbisine çıkacak. Bugüne kadar 23 derbiye atanan 1973 doğumlu Aydınus, en çok derbide düdük çalan hakemler arasında yer alıyor. Bu sezon 18 maça atanan Aydınus, 19 karşılaşmada düdük çalan Mete Kalkavan'ı, Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır ile takip ediyor.
7 KIRMIZI, 40 SARI ÇIKARDI
Aydınus, yönettiği Fenerbahçe- Galatasaray derbilerinde 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kart çıkarttı. 43 yaşındaki hakem, Galatasaray'a 3 kırmızı, 21 sarı kart gösterirken, Fenerbahçe'ye ise 4 kırmızı, 19 da sarı kart çıkardı.
MHK'NIN GÖZDELERİ ARASINDA
Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasıyla kariyerindeki 24. derbisine çıkacak. Bugüne kadar 23 derbiye atanan 1973 doğumlu Aydınus, en çok derbide düdük çalan hakemler arasında yer alıyor. Bu sezon 18 maça atanan Aydınus, 19 karşılaşmada düdük çalan Mete Kalkavan'ı, Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır ile takip ediyor.
7 KIRMIZI, 40 SARI ÇIKARDI
Aydınus, yönettiği Fenerbahçe- Galatasaray derbilerinde 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kart çıkarttı. 43 yaşındaki hakem, Galatasaray'a 3 kırmızı, 21 sarı kart gösterirken, Fenerbahçe'ye ise 4 kırmızı, 19 da sarı kart çıkardı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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