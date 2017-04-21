Çin’den daha iyi bir teklif yapmalı

İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, G.Saray'ın Mario Balotelli'ye resmi teklif yaptığını iddia etti.

Radyospor'a konuşan Di Caprio, "Futbol direktörü Cenk Ergün, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüştü. Bir teklif olduğu gerçek fakat futbolcunun kararı ne olacak belli değil. İyi bir kontratı mı tercih edecek yoksa, futbol kariyerini mi düşünecek? Bu şimdilik belirsiz" ifadelerini kullandı. Di Caprio, Balotelli'nin Nice'ten ayrılacağını belirterek, "Çin'den de teklifler var. G.Saray'ın şansı olabilmesi için daha iyi bir teklif yapması gerekir" dedi.