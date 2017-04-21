Çin’den daha iyi bir teklif yapmalı
İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, G.Saray'ın Mario Balotelli'ye resmi teklif yaptığını iddia etti.
Radyospor'a konuşan Di Caprio, "Futbol direktörü Cenk Ergün, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüştü. Bir teklif olduğu gerçek fakat futbolcunun kararı ne olacak belli değil. İyi bir kontratı mı tercih edecek yoksa, futbol kariyerini mi düşünecek? Bu şimdilik belirsiz" ifadelerini kullandı. Di Caprio, Balotelli'nin Nice'ten ayrılacağını belirterek, "Çin'den de teklifler var. G.Saray'ın şansı olabilmesi için daha iyi bir teklif yapması gerekir" dedi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
Çin’den daha iyi bir teklif yapmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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